Öfke filmi geceye damga vurdu! Öfke filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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filmi geceye damga vurdu! Öfke filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Öfke filmi geceye damga vurdu! Öfke filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Dün akşam yayınlanan ve oldukça beğenilen filmlerden biri de filmi oldu. Öfke filmi yayınlanmadan önce ve yayınlandıktan sonra birçok kişi film hakkında araştırma yaptı. Filmi izleyemeyenler ve izlemek isteyenler film hakkında bilgi toplamaya devam ediyor. Peki, Öfke filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

2014 yılında vizyona giren filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında yayınlandı. Yapımda bol aksiyon ve gerilim bulunuyor. Başrollerinde , , gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın yönemenliğini Paco Cabezas'ın üstleniyor.

ÖFKE FİLMİ KONUSU NE?

Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir…

ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nicolas Cage – Paul Maguire

Rachel Nichols – Vanessa Maguire

Max Ryan – Kane

  1. 29.04.2020
  2. Güncelleme: 29.04.2020 15:08
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