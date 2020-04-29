Öfke filmi geceye damga vurdu! Öfke filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Dün akşam yayınlanan ve oldukça beğenilen filmlerden biri de Öfke filmi oldu. Öfke filmi yayınlanmadan önce ve yayınlandıktan sonra birçok kişi film hakkında araştırma yaptı. Filmi izleyemeyenler ve izlemek isteyenler film hakkında bilgi toplamaya devam ediyor. Peki, Öfke filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
2014 yılında vizyona giren Öfke filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında yayınlandı. Yapımda bol aksiyon ve gerilim bulunuyor. Başrollerinde Nicolas Cage, Rachel Nichols, Max Ryan gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın yönemenliğini Paco Cabezas'ın üstleniyor.
ÖFKE FİLMİ KONUSU NE?
Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir…
ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Nicolas Cage – Paul Maguire
Rachel Nichols – Vanessa Maguire
Max Ryan – Kane
- 29.04.2020
- Güncelleme: 29.04.2020 15:08
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Öfke filmi geceye damga vurdu! Öfke filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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