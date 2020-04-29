Öfke filmi geceye damga vurdu! Öfke filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

2014 yılında vizyona giren Öfke filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında yayınlandı. Yapımda bol aksiyon ve gerilim bulunuyor. Başrollerinde Nicolas Cage, Rachel Nichols, Max Ryan gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın yönemenliğini Paco Cabezas'ın üstleniyor.

ÖFKE FİLMİ KONUSU NE?

Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir…

ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nicolas Cage – Paul Maguire

Rachel Nichols – Vanessa Maguire

Max Ryan – Kane