Dragon filmine büyük ilgi! Dragon filminin konusu nedir? Drafon filminin oyuncuları kimler? Dragon filminin türü ne?
Dün akşam ATV ekranlarında yayınlanan Dragon filmi büyük ilgi gördü. Filmin öncesinde ve sonrasında birçok kişi Google üzerinden filmin konusunu ve oyuncularını araştırdı. Peki, Dragon filminin konusu nedir? Drafon filminin oyuncuları kimler? Dragon filminin türü ne?
Dragon filmi büyük ilgi gördü. 2015 yapımı film fantastik ve romantik türlerini bir araya getiriyor. Yönetmen koltuğunda Indar Dzhendubaev oturuken güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla da bilim kurgu sevenler için harika bir film.
DRAGON FİLMİ KONUSU
Düğünü sırasında Prenses Miroslava bir ejderha tarafından kaçırılmış ve uzaklarda bir adaya götürülmüştür.. Mira tüm geçmişini, ailesini, arkadaşlarını ve sevgilisini geride bırakmak durumda kalmıştır. Şimdi taştan bir zindanda Arman isminde gizemli bir gençle kapalı kalmıştır. Mira bir yandan bu gencin kim olduğunu keşfetmeye çalışırken bir yandan da ejderhanın elinden kurtulmanın yollarını aramaktadır. Bu olay onu hiç beklemediği bir duruma sürüklemektedir.
DRAGON FİLMİ OYUNCULARI
Yapım Yılı : 2015
Yönetmen : Indar Dzhendubaev
Türü : Fantastik / Romantik
Oyuncular : Matvey Lykov, Mariya Poezzhaeva, Stanislav Lyubshin
- 29.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Dragon filmine büyük ilgi! Dragon filminin konusu nedir? Drafon filminin oyuncuları kimler? Dragon filminin türü ne? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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