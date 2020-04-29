Dragon filmine büyük ilgi! Dragon filminin konusu nedir? Drafon filminin oyuncuları kimler? Dragon filminin türü ne? - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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filmine büyük ilgi! Dragon filminin konusu nedir? Drafon filminin oyuncuları kimler? Dragon filminin türü ne?

Dragon filmine büyük ilgi! Dragon filminin konusu nedir? Drafon filminin oyuncuları kimler? Dragon filminin türü ne?

Dün akşam ekranlarında yayınlanan filmi büyük ilgi gördü. Filmin öncesinde ve sonrasında birçok kişi Google üzerinden filmin konusunu ve oyuncularını araştırdı. Peki, Dragon filminin konusu nedir? Drafon filminin oyuncuları kimler? Dragon filminin türü ne?

filmi büyük ilgi gördü. 2015 yapımı fantastik ve romantik türlerini bir araya getiriyor. Yönetmen koltuğunda oturuken güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla da bilim kurgu sevenler için harika bir film.

DRAGON FİLMİ KONUSU

Düğünü sırasında Prenses Miroslava bir ejderha tarafından kaçırılmış ve uzaklarda bir adaya götürülmüştür.. Mira tüm geçmişini, ailesini, arkadaşlarını ve sevgilisini geride bırakmak durumda kalmıştır. Şimdi taştan bir zindanda Arman isminde gizemli bir gençle kapalı kalmıştır. Mira bir yandan bu gencin kim olduğunu keşfetmeye çalışırken bir yandan da ejderhanın elinden kurtulmanın yollarını aramaktadır. Bu olay onu hiç beklemediği bir duruma sürüklemektedir.

DRAGON FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Indar Dzhendubaev

Türü : Fantastik / Romantik

Oyuncular : Matvey Lykov, Mariya Poezzhaeva, Stanislav Lyubshin

  1. 29.04.2020
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