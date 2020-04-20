Corona virüsü sonrası skandal davranış! Victoria Beckham'a tepkiler sürüyor
Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham'ın eşi Victoria Beckham, corona virüsü salgını nedeniyle 30 işçisini ücretsiz izne çıkarırken, kalan çalışanlarının maaşlarında %20 indirime gitti. Victoria'nın bu hareketi basında büyük tepki çekti.
Ünlü müzik grubu Spice Girls'ün eski üyesi ve kendi tasarım markasına sahip olan Victoria Beckham, corona virüsü salgını sonrası yaptığı hareketle büyük tepki çekti.
Victoria Beckham, kendi adını taşıyan moda markasında çalışan 30 personelini ücretsiz izne çıkardı. Öte yandan Beckham, kalan işçilerinin maaşlarında %20 kesintiye gitti.
Futbol efsanesi David Beckham'ın eşi Victoria'nın bu hareketi skandal olarak manşetlerde yerini alırken, ünlü gazeteciler tarafından da sert eleştirilere maruz kaldı.
İngiliz basını, "1.5 milyon sterlinlik çanta koleksiyonun var, 335 milyon sterlinlik servetin var. Miami'de 31 milyon sterline ev almaya, oğluna 100 bin sterlinlik doğum günü partisi vermeye gücün yetiyorsa, 30 işçiye de gücün yeter" gibi tepkiler verince ortalık ayağa kalktı.
Ünlü gazeteci Piers Morgan, Good Morning Britain adlı programında Victoria Beckham'a ateş püskürdü.
Devletin sağladığı korumanın Beckham gibi multi milyoner işverenleri kapsamadığını hatırlatan Morgan, "Onların korunmaya ihtiyacı yoktu, Beckhamlar kendi çalışanlarının tüm maaşlarını ve vergilerini ödeyebilir" diyerek tepkisini gösterdi.
- 21.04.2020
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