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Sonuna kadar

Şampiyonluğu etkileyecek maçta lider G.Saray’ı ağırlayacak Konyaspor’da yönetici Yunus Derebağ, “G.Saray maçında kanımızın son damlasına kadar savaşacağız” diye umut dağıttı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Sonuna kadar

Trendyol Süper Lig'de son haftaya kalan şampiyonluk yarışının belirleyici takımlarından birisi de Konyaspor. Lider Galatasaray'ı konuk edecek olan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibinden 1 puan alması halinde ligde kalacak. Galatasaray'ı yenmesi, Fenerbahçe'nin de kazanması halinde şampiyon sarı-lacivertliler olacak. Adeta final olacak maç öncesinde Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "Kayseri'de istedik ama olmadı. Ama daha bitmedi. Bizden daha kötü durumda olanlar da var. Galatasaray maçında kanımızın son damlasına kadar savaşacağız" diye iddialı konuştu.

İNANCIM KORKUMDAN DAHA BÜYÜK

Konyaspor, dev finale özel bir hazırlık yapıyor. Konya Postası gazetesinde yer alan habere göre; taraftarların büyük ilgi gösterdiği "İnancım korkumdan daha büyük" yazılı tişörtler, Galatasaray maçına yetiştirilmek üzere üretiliyor. Sezonun finali olacak kritik maçta Konyasporlu futbolcular, "İnancım korkumdan daha büyük" mesajıyla karşılaşma öncesi ısınmaya çıkacak. Aanadolu Kartalı'nın resmi mağazalarında ve online satış kanallarında satışa sunulacak olan "İnancım Korkumdan Daha Büyük" tişörtlerinin yeşil-beyazlı taraftarlardan büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

BİLETLER TÜKENDİ

Trendyol Süper Lig'de kritik Galatasaray maçı öncesinde Konya'da tüm şehir, dev karşılaşmaya kilitlendi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, satışa çıkan biletlere büyük bir ilgi gösterdi. 42 bin kişilik Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek olan sezon finalinin biletleri şimdiden tükendi.

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