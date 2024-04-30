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Konyaspor'da favori Ali Çamdalı

Son dört haftaya 15. sırada giren Konya’da Omerovic’le yollar ayrıldı. Koltuk için en büyük adayın Ali Çamdalı olduğu öğrenildi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 06:50
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Konyaspor'da favori Ali Çamdalı

Süper Lig'de son olarak Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Konyaspor'da uzun süredir beklenen gelişme dün yaşandı. Ligin bitimine 4 hafta kala 15. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, teknik direktör Fahrudin Omerovic'le yollarını ayırdı. Keleş'in yerine göreve gelen Omerovic, 14 lig maçında 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 17 puan elde etmişti. Boşnak teknik adamdan boşalan göreve ise Konyaspor Sportif Direktörü Ali Çamdalı'nın en büyük aday olduğu öğrenildi. Yönetim bu konuda kısa süre içinde kararını duyuracak.

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