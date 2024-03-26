Konyaspor seri peşinde

Süper Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyen ve son 2 karşılaşmadan beraberlik ayrılan Konyaspor, düşme hattından çıkıp, rahat bir nefes aldı. Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Anadolu Kartalı, milli takım arası sonrasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen yeşil-beyazlılar, serisini sürdürmek amacında. Konya ekibi, milli takım arasında Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında yarın 3. Lig'de yer alan pilot takımı 1922 Konyaspor ile kendi tesislerinde saat 16.00'da özel maçta karşı karşıya gelecek.