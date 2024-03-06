Haberler Konyaspor Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı verildi!

Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı verildi!

Son dakika spor haberi: FIFA, 27 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi. Daha önceki dönemlerde FIFA'ya ulaşan davalar nedeni ile yeşil-beyazlı ekibin transfer tahtası 3 dönem kapandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 18:53
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Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı verildi!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a daha önceki dönemlerde FIFA'ya ulaşan davalar nedeniyle 3 dönem transfer yasağı verildi.

Konu hakkında açıklama yapan Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "Bu ceza sportif bir ceza değil. Daha önceki dönemlerde oyuncuların FIFA'ya açtıkları davalar bugün FIFA tarafından onandı ve bizim önümüze geldi. Bu olay abartılacak tarzda bir olay değil. 3 dönem denmesi de 3 dönem boyunca futbolcuların alacaklarını ödemediğimiz takdirde futbolcuların tekrar dava açabilecek olması. Biz en kısa sürede bahsi geçen ödemeleri yaparak transfer tahtamızı açacağız" dedi.

Bu yasakla birlikte yeşil-beyazlı kulüp 2024/25 yaz ve kış transfer dönemi ve 2025/26 sezonu yaz transfer döneminde de sorun yaşadığı oyunculara paralarını ödemediği taktirde transfer yapamayacak.

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