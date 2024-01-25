Konya fırsat tepti

Ligde düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gaziantep FK'yle Konyaspor, 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, 31'de Ogün'ün vuruşunda Metehan'a çarpıp ağlarla buluşan topla öne geçti. 42'de Ahmet'in ortasında defansın hatasını affetmeyen Moreno, eşitliği sağladı. 90+4'te ise altı pasta Soner'in şutu üst direğe çarpıp dışarı çıktı. İki takımın da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Üst üste 3. beraberliğini alan Konyaspor ise düşme hattından çıkamadı.

ÖNEMLİ 1 PUAN

G.Antep FK hocası Sumudica, "Önemli bir puan kazandık. İlk 11 oynayan 4 oyuncudan yoksun çıktık maça. Maxim, Acosta, Gradel, Bikel yoktu" dedi.

GAZİANTEP'TE 2 CEZALI

Gaziantep FK, Konya maçında iki futbolcusunu kaybetti. Sarı kart gören orta saha Ogün Özçiçek'le sağ açık Mustafa Eskihellaç, cezalı duruma düştü ve deplasmandaki G.Saray maçında oynayamayacak.