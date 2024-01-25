Haberler Konyaspor Konya fırsat tepti

Konya fırsat tepti

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta G.Antep FK ile Konya yenişemedi. Konya’da 90+4’te Soner’in şutu direkten döndü.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konya fırsat tepti

Ligde düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gaziantep FK'yle Konyaspor, 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, 31'de Ogün'ün vuruşunda Metehan'a çarpıp ağlarla buluşan topla öne geçti. 42'de Ahmet'in ortasında defansın hatasını affetmeyen Moreno, eşitliği sağladı. 90+4'te ise altı pasta Soner'in şutu üst direğe çarpıp dışarı çıktı. İki takımın da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Üst üste 3. beraberliğini alan Konyaspor ise düşme hattından çıkamadı.

ÖNEMLİ 1 PUAN

G.Antep FK hocası Sumudica, "Önemli bir puan kazandık. İlk 11 oynayan 4 oyuncudan yoksun çıktık maça. Maxim, Acosta, Gradel, Bikel yoktu" dedi.

GAZİANTEP'TE 2 CEZALI

Gaziantep FK, Konya maçında iki futbolcusunu kaybetti. Sarı kart gören orta saha Ogün Özçiçek'le sağ açık Mustafa Eskihellaç, cezalı duruma düştü ve deplasmandaki G.Saray maçında oynayamayacak.

DİĞER
Yeni mesleği çok şaşırttı! BBG Tarık bakın şimdi ne yapıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı!
Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele
Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..."
Transferde rota Brezilya! Buruk istedi yönetim alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antep'te puanlar paylaşıldı!
Sırp Filip imzayı attı
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Ocak
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 25 Ocak rakamları
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 07:44
Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? 07:39
Almeria - Alaves maçı ne zaman? Almeria - Alaves maçı ne zaman? 07:33
Olaylı maçta kazanan Bayern! Olaylı maçta kazanan Bayern! 01:15
Liverpool Lig Kupası'nda finalde! Liverpool Lig Kupası'nda finalde! 01:17
Liverpool Lig Kupası'nda finalde! Liverpool Lig Kupası'nda finalde! 01:17
Daha Eski
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:26
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:28
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:26
Baki'den Deniz Türüç yorumu! Baki'den Deniz Türüç yorumu! 00:28
Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..." Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..." 00:28
Toroğlu açıkladı! Batshuayi'ye penaltı verilmeli miydi? Toroğlu açıkladı! Batshuayi'ye penaltı verilmeli miydi? 00:28