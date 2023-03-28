Çıkışa geçtik

Konyaspor-Galatasaray maçında 90+3'te attığı golle takımına 9 hafta sonra ilk galibiyeti getiren golü atan Oğulcan Ülgün, artık çıkışa geçtiklerini söyledi. Ülgün, "Sadece skor alamıyorduk. Bu futbolun doğasında var. Mağlubiyetler veya beraberlikler biz kötü oynadığımız için olmuyordu. Bir skor alamıyorduk, onu da Galatasaray maçında aldık. Zaten biz öne geçtiğimiz zaman bizi yenebilecek rakip tanımıyoruz açıkçası. Gerçekten iyi savunma yapan bir ekibiz. Galatasaray maçında bir çıkış olması gerekiyordu. O çıkış da gerçekleşti, güzel de oldu" ifadelerini kullandı.



TOP GELDİĞİNDE KAFAMDAKİ TEK ŞEY ŞUT ATMAKTI

Attığı golün hikayesini anlatan 24 yaşındaki genç orta saha, "Bir haftadır abimle konuşuyordum. Bütün hafta boyunca 'şut at' demişti bana. Galatasaray maçına abim beni çok motive etti açıkçası. Zaten Konyaspor kariyerimde ilk kez 11 çıktığım maçım Galatasaray olmuştu. Galatasaray'a şansım tutuyor diyebiliriz. Galatasaray maçlarını seviyorum. Boşluğa koşarken, top geldiğinde kafamdaki tek şey şuttu. Topu alır almaz tek hedefim kaleydi. Kaleden başka hiçbir şeyi gözüm görmedi açıkçası" diye konuştu



HOCAMIZ DONANIMLI

Oğulcan Ülgün, teknik direktörleri Stanojevic'in çok hırslı birisi olduğunu belirtti. Ülgün, "Karakter olarak zaten sert, hırslı, agresif bir hoca. Onun dışında gerçekten çok disiplinli, taktik olarak da tam donanımlı bir hoca" dedi.