Hotiç Konya'ya

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan, son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Konyaspor, transferde kolları sıvadı. Anadolu Kartalı, transferin gözdesi olan ve birçok kulübün takibindeki yıldız orta sahası Amir Hadziahmetovic'in alternatifini Belçika'da buldu. Teknik direktör Stanojevic'in de raporu doğrultusunda harekete geçen yeşil- beyazlı kurmayların, Cercle Brugge'ün Boşnak 10 numarası Dino Hotiç'le görüşmelere başladığı öğrenildi. Kontratının son yılındaki Hotiç'in de Konya'ya sıcak baktığı bildirildi
2.5 SEZONDA 17 GOL, 16 ASİST
Konyaspor'un transferi için uğraş verdiği Hotiç, 10 numara pozisyonunun dışında sağ kanatta da forma giyebiliyor. 2020-2021 sezonu devre arasında Sloven ekibi Maribor'dan 1.2 milyon euro'ya Cercle Brugge'a transfer olan ve ilk kez Slovenya dışına çıkan tecrübeli maestro, Belçika'da boy gösterdiği 100 karşılaşmada 17 gol, 16 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezon Cercle Brugge'de 24 maçta ter döken yıldız futbolcu, 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.