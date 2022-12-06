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Konyaspor coşacak

İlhan Palut, Dünya Kupası sonrasında başlayacak maçlara hazır olduklarını söyledi. Palut, "Yapacağımız çalışmalarla hem fiziksel güç hem de taktiksel olarak ayrıntılara eğileceğiz. Daha coşkulu, hücum zenginliği içeren oyunu da kupa sonrasında yakalamaya çalışacağız." dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
Konyaspor coşacak

Antalya Belek'te kampa giren Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, Süper Lig'de her zaman üst sıraları hedeflediklerini söyledi. Ligde 4. sıradaki Anadolu Kartalı'nda Palut, "Sıralamada kabul edilebilir bir konumdayız. Bununla beraber daha iyisini yapabilirdik. Puandan bağımsız özellikle hücum anlamında geçen sezonun bir adım gerisinde kaldık. Bu arada yapacağımız çalışmalarla hem fiziksel güç hem de taktiksel olarak ayrıntılara eğileceğiz. Daha coşkulu, hücum zenginliği içeren oyunu da ligin ikinci bölümünde yakalamaya çalışacağız" dedi.


POTANSİYELİMİZİ KULLANACAĞIZ
İlhan Palut, bu sezonun daha çekişmeli geçtiğine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon Trabzonspor'un forse ettiği ve bizim onları rahatsız etmeye çalıştığımız, son düzlükte F.Bahçe'nin dahil olarak ikinciliği kazandığı bir yarış vardı. Ancak bu sezon öyle değil. Yarışın, bu sezon daha çok takımla ve son haftalara kadar süreceğini düşünüyorum. Bir sıralama hedefi değil ama hep üst grupta olmak istiyoruz. İnsanların ilgisini çekmek, fark yaratmak, potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak istiyoruz."


İLK 11'DE 8+3 KURALI DEĞİŞMELİ
İlhan Palut, ilk 11'de 8+3 yabancı kuralının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Palut, "Artı konusunda son derece muzdaribim. Burada bir takım oluşturduk. 25 kişiyle çalışıyoruz. Oyunculara bu Türk, bu yabancı diye bakmamalıyım. Oyuncu değişiklikleri sırasında matematik yapmamız doğru değil. Bir kural konulmalı ama burada artıları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bir yandan da kuralı tutturma telaşından bizi kurtarmış olurlar" ifadesini kullandı.


FAVORİM FRANSA
İlhan Palut, Dünya Kupası'nda Fransa'yı favori gördüğünü söyledi. Palut, "En baştan Fransa'yı favori görüyordum. Dünya Kupası'nı izledikçe İspanya'yı beğendim, her zaman Brezilya gerçeği var ama favorim Fransa" değerlendirmesinde bulundu.

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