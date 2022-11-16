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Konyaspor Bosna Hersek takımı Zeljeznicar ile dostluk maçı yapacak

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Dünya Kupası için lige verilen arada Bosna Hersek takımlarından Zeljeznicar ile karşı karşıya gelecek.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 15:58
Konyaspor Bosna Hersek takımı Zeljeznicar ile dostluk maçı yapacak

Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar, 29 Kasım'da Arabam.com Konyaspor'u dostluk maçında konuk edecek.

Zeljeznicar Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Konyaspor ile Zeljeznicar, 29 Kasım'da başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadı'nda yapılacak dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Süper Lig'de üçüncülük elde eden Konyaspor ile oynanacak dostluk maçına taraftarların ilgi göstereceğine inanıldığı kaydedilirken, karşılaşmanın yerel saatle 18.00'de başlayacağı aktarıldı.

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