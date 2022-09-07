Haberler Konyaspor Amar Rahmanovic Konyaspor’dan ayrıldı

Amar Rahmanovic Konyaspor’dan ayrıldı

Konyaspor’un Bosna-Hersekli oyuncusu Amar Rahmanovic, Rusya ekibi Krylya Sovetov Samara’ya transfer oldu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 17:35
Amar Rahmanovic Konyaspor’dan ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor orta saha oyuncusu Amar Rahmanovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz ile Rusya'nın Krylya Sovetov Samara takımı arasında futbolcumuz Amar Rahmanovic'in transferi için anlaşma sağlanmıştır. Konyasporumuza verdiği katkılardan dolayı Rahmanovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Rahmanovic, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 61 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
DİĞER
Şark Bülbülü'nün güzeller güzeli Hatçe'siydi... İşte 67 yaşındaki Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev'in son hali...
Baklavacı kardeşlerin yeniden görülen davasında karar çıktı: Cezada indirim
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı açıklandı
Torreira hakkında başkandan flaş sözler! "Özlemiyorum"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor'un 2 yıldızına milli müjde!
Konyaspor'da ayrılık! Transfer resmen açıklandı
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 7 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
YKS EK TERCİH ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? | YKS ek tercih ödemesi ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? Ek tercih ücreti ne kadar?
MÜGE ANLI CANLI - Müge Anlı izle son bölüm (Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI YAYIN İZLE)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amar Rahmanovic Konyaspor’dan ayrıldı Amar Rahmanovic Konyaspor’dan ayrıldı 17:35
Konyaspor'un 2 yıldızına milli müjde! Konyaspor'un 2 yıldızına milli müjde! 17:18
Haddadi'ye Türkiye'den teklif gitti mi? Açıkladı! Haddadi'ye Türkiye'den teklif gitti mi? Açıkladı! 17:14
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı açıklandı F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı açıklandı 17:04
Milli takımda Larkin şoku! Ergin Ataman açıkladı Milli takımda Larkin şoku! Ergin Ataman açıkladı 16:57
Torreira hakkında başkandan flaş sözler! "Özlemiyorum" Torreira hakkında başkandan flaş sözler! "Özlemiyorum" 16:52
Daha Eski
Konyaspor'da ayrılık! Transfer resmen açıklandı Konyaspor'da ayrılık! Transfer resmen açıklandı 16:42
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu! 16:37
Trabzonsporlu yıldız Karagümrük'e transfer oldu! Trabzonsporlu yıldız Karagümrük'e transfer oldu! 16:34
Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman? Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman? 16:31
12 Dev Adam liderlik fırsatını kaçırdı! 12 Dev Adam liderlik fırsatını kaçırdı! 16:22
F.Bahçe - D. Kiev maçı ne zaman? F.Bahçe - D. Kiev maçı ne zaman? 16:12