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Konyaspor - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ancak Vaduz'a elenen Konyaspor, sahasında yine ülkemizi Avrupa'da temsil eden ve yoluna devam eden Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Konyaspor'un 1, Başakşehir'in 3 puanı bulunuyor. Konyaspor - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:14 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:30
Konyaspor - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ancak Vaduz'a elenen Konyaspor, sahasında yine ülkemizi Avrupa'da temsil eden ve yoluna devam eden Başakşehir'i konuk ediyor.

Karşılaşma öncesinde Konyaspor'un 1, Başakşehir'in 3 puanı bulunuyor.

Konyaspor - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Soner, Zymer, Konrad, Amar, Muhammet.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Aleksic, Mounir, Szysz.

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