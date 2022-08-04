Haberler Konyaspor Vaduz - Konyaspor canlı izle

Vaduz - Konyaspor canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, 3. ön eleme turunda Vaduz'a konuk oluyor. Konyaspor, deplasmanda iyi bir sonuç alarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Vaduz - Konyaspor 3. ön eleme turu müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 20:57 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 21:02
Vaduz - Konyaspor canlı izle

İlhan Palut yönetimindeki Arabam.com Konyaspor Avrupa Konferans Ligi'nde tur peşinde.... Temsilcimiz Konyaspor Vaduz'a konuk oluyor. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki ilk karşılaşmada avantajlı bir skorla dönmek isteyen Konyaspor'un karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Konyaspor, karşılaşma öncesi Zymer Bytyqi'nin sindirim sistemi enfeksiyonu ve yüksek ateş nedeniyle Vaduz maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir.

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