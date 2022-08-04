Vaduz - Konyaspor canlı izle

İlhan Palut yönetimindeki Arabam.com Konyaspor Avrupa Konferans Ligi'nde tur peşinde.... Temsilcimiz Konyaspor Vaduz'a konuk oluyor. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki ilk karşılaşmada avantajlı bir skorla dönmek isteyen Konyaspor'un karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Konyaspor, karşılaşma öncesi Zymer Bytyqi'nin sindirim sistemi enfeksiyonu ve yüksek ateş nedeniyle Vaduz maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir.

VADUZ - KONYASPOR KARŞILAŞMASI CANLI YAYIN