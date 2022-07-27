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Arabam.com Konyaspor Avrupa'da 14. randevusuna çıkıyor

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor, Avrupa'da 14. randevusuna çıkıyor. BATE Borisov ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlıların, Avrupa arenasında çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:15
Arabam.com Konyaspor Avrupa'da 14. randevusuna çıkıyor

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 28 Temmuz Perşembe günü Belarus temsilcisi BATE Borisov'u konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 14. kez sahaya çıkacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Yeşil-beyazlı ekip, bugüne dek yaptığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 9 golle rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 18 gole engel olamadı.

İLHAN PALUT'LA İKİNCİ KEZ AVRUPA SAHNESİNDE

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Avrupa kupalarında ikinci kez boy gösterecek.

İlhan Palut idaresinde BATE Borisov ile oynanan ilk maçta sahadan 3-0 üstünlükle ayrılan Arabam.com Konyaspor, bir üst tura çıkmak için büyük avantaj sağlamıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, daha önce teknik direktörler Aykut Kocaman ve Mehmet Özdilek yönetiminde Avrupa kupalarında yer aldı.

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov takımıyla yaptığı ilk maçını UEFA'nın kararıyla Konya'da seyircisiz oynamıştı. 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak rövanş maçına ise taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Yeşil-beyazlı ekip, 28 Temmuz Perşembe günkü maçı kazanması durumunda, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

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