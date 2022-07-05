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Gulbransen an meselesi

Anadolu Kartalı, Gaziantep’in milli golcüsünden sonra 3 sezondur Başakşehir’de ter döken ve takımdan ayrılan 29 yaşındaki Norveçli forvetle de imzaya çok yakın.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
Gulbransen an meselesi

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Konyaspor'da transfer bitmiyor. Anadolu Kartalı; Portekizli ön libero Paz, Hırvat sağ kanat Muric ve orta saha Pavicic, santrfor Muhammet Demir, stoper Kahraman Demirtaş, sağ bekler Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel ile sol bek Yasir Subaşı ve kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna katarken, santrfora yine Türkiye'den bir ismi getirmeye hazırlanıyor. Hedefteki futbolcunun; Başakşehir'den ayrılan Fredrik Gulbrandsen olduğu öğrenildi ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu bildirildi. Süper Lig'de son 3 sezonda Başakşehir forması giyen 29 yaşındaki Norveçli santrfor, toplam 100 maça çıkarken, 18 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 1.75 boyundaki tecrübeli forvet, geçen sezon 29 maçta 5 gol, 2 asist katkısı sağlarken, 2019-20'de ise Başakşehir'le tarihi şampiyonluğu yaşayan kadronun bir parçası oldu.

DEMİR'DEN 2 YILLIK İMZA

Konyaspor, transferi için uzun bir süredir uğraş verdiği Muhammet Demir'le 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Gaziantep FK'yle kontratını karşılıklı sonlandıran 30 yaşındaki tecrübeli forvet, Bursaspor, Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir formalarını da giydi. Geçen sezon 33 karşılaşmada 6 gol attı. Demir, 2 kez de A Milli Takım'da boy gösterdi.

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