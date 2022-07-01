Son aday Rumen Burca

Transferin hareketli kulüplerinden Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine stopere yapacağı takviye için arayışlarını sürdürüyor. Rumen medyası; Anadolu Kartalı'nın, son olarak Romanya'da Cluj'da oynayan Andrei Burca'yı radarına aldığını öne sürdü. Takımıyla sözleşmesi 2024'te bitecek olan 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon oynadığı 35 maçta 2 gol kaydetti. Burca, 12 kez Romanya Milli Takımı formasını giydi. Yeşil-beyazlıların stoper adayları arasında Danimarka ekibi Brondby'den Danimarkalı Maxsö ve ABD MLS Ligi'nde San Jose'den Kosta Rikalı Calvo da yer alıyor.
Burca, 3 sezondur Cluj'da oynuyor.