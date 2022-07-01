Haberler Konyaspor Son aday Rumen Burca

Son aday Rumen Burca

Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans ortaya koyan yeni yılda avrupa kupalarında mücadele edecek Konyaspor yabancı stoper arayışlarını sürdürüyor. Konyaspor, Rumen ekibi Cluj’dan 29 yaşındaki Andrei Burca’yı da radarına aldı

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Son aday Rumen Burca

Transferin hareketli kulüplerinden Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine stopere yapacağı takviye için arayışlarını sürdürüyor. Rumen medyası; Anadolu Kartalı'nın, son olarak Romanya'da Cluj'da oynayan Andrei Burca'yı radarına aldığını öne sürdü. Takımıyla sözleşmesi 2024'te bitecek olan 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon oynadığı 35 maçta 2 gol kaydetti. Burca, 12 kez Romanya Milli Takımı formasını giydi. Yeşil-beyazlıların stoper adayları arasında Danimarka ekibi Brondby'den Danimarkalı Maxsö ve ABD MLS Ligi'nde San Jose'den Kosta Rikalı Calvo da yer alıyor.

Burca, 3 sezondur Cluj'da oynuyor.

DİĞER
Romain Saiss, Beşiktaş'ı tercih etme sebebini açıkladı! "Valerien Ismael ile aramızda..."
Emine Ün’ün 2021 Nisan’da biten evliliğiyle ilgili şok eden iddialar ortaya atıldı
Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!
Beşiktaş'a Ada'dan transfer harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Demir Konyaspor’a
Touba yarışı
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
BELLİ OLDU! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü! Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü! 01:23
Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi 00:50
Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti 00:21
Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti 00:19
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı! Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı! 00:00
4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması! 4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması! 00:00
Daha Eski
G.Saray'dan golcü bombası! O isimden indirim istendi G.Saray'dan golcü bombası! O isimden indirim istendi 00:00
Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'den iddialı sözler! Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'den iddialı sözler! 00:00
Zeki Çelik Roma'ya doğru! Zeki Çelik Roma'ya doğru! 23:59
G.Saray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı G.Saray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı 23:59
Montero'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif Montero'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif 23:59
F.Bahçe ve G.Sarya'a transferde şoke eden gelişme! Veto etti F.Bahçe ve G.Sarya'a transferde şoke eden gelişme! Veto etti 23:57