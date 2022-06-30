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Demir Konyaspor’a

Santrfor isteyen İlhan Palut, aradığı ismi Gaziantep’te buldu. Anadolu Kartalı, kırmızı-siyahlılarda mutsuz olan Muhammet Demir’le anlaştı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Demir Konyaspor’a
Avrupa'daki temsilcimiz Konyaspor, transfere hız verdi. Anadolu Kartalı, transferleri, 21 Temmuz'da Konferans Ligi'nde BATE Borisov maçına yetiştirmek için uğraşıyor. Konya ekibi şu ana kadar Portekizli ön libero Paz, Hırvat sağ kanat Muric ve orta saha Pavicic, stoper Kahraman Demirtaş, sağ bekler Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel ile sol bek Yasir Subaşı'nı kadrosuna kattı. Forvet arayan yeşil-beyazlıların, Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut'la yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılma noktasına gelen Muhammet Demir'le de el sıkıştığı öğrenildi. 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, Konyaspor'la söz kesti. Demir, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 33 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli santrfor, 2 kez de A Milli Takım formasını giydi.
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