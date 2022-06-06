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Konyaspor'a İspanyol golcü

Konyaspor, santrfor takviyesi için rotasını Portekiz'e çevirdi. Yeşil-beyazlıların Porto'nun golcüsü Toni Martinez'in peşinde olduğu öğrenildi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Konyaspor'a İspanyol golcü

Konyaspor, santrfor takviyesi için rotasını Portekiz'e çevirdi. Yeşil-beyazlıların Porto'nun golcüsü Toni Martinez'in peşinde olduğu öğrenildi. Kontratı 2025'te bitecek 24 yaşındaki genç santrforu kiralık almayı düşünen Anadolu Kartalı'nın girişimlere başladığı bildirildi. Martinez'in de daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek istediği belirtildi. İspanyol golcü, geçen sezon 37 maçta 7 gol attı.

İKİ FUTBOLCU YOL AYRIMINDA
Transferin hareketli kulübü Konyaspor'da orta sahada oluşan kalabalıktan ötürü M'Poku'ya 'kulüp bul' denilirken, beklentinin altında kalan Amilton da satış listesinde. 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki Kongolu 10 numara, 29 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı. 32 yaşındaki Brezilyalı sağ açık Amilton ise devre arası Antalya'dan geldiği Konya'da 14 maçta, 1 gol attı.

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