İslami dayanışma oyunları için geri sayım başladı

Pandemi nedeniyle ertelenen 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslami Dayanışma Oyunları'nın şehirde bu zamana kadar düzenlenmiş en büyük organizasyon olacağını söyledi. Daha önce Suudi Arabistan, İran, Endonezya ve son olarak 2017 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Konya olarak 56 ülkeden 3 bine yakın sporcuyu ve on binlerce seyirciyi ağırlayacaklarını belirten Başkan Altay, "İslam ülkeleri arasında kardeşliği, birliği ve beraberliği tesis etme adına bu organizasyonun önemi çok büyük. Oyunların ülkemize ve şehrimize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na tekrar şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK OLİMPİK VELEDROMU TAMAMLANIYOR

Konya'nın uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya alışık bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Konya'mız oldukça güçlü spor altyapısına sahip bir şehir. Bununla birlikte şehrimizi olimpiyatlara çok daha uygun bir hale getirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yaptığımız çalışmadan biri olan Türkiye'nin ilk olimpik veledromu tamamlanmak üzere. Olimpik yüzme havuzu ve atletizm pistimizin inşaatında da son aşamaya geldik. Müsabakaların gerçekleşeceği farklı alanlardaki onlarca spor tesisimizi de olimpiyatlar için hazır hale getirdik. Sabırsızlıkla ve heyecanla oyunların başlamasını bekliyoruz. Al tyapımızla, mevcut ve inşası bitmek üzere olan tesislerimizle organizasyona hazırız" dedi.

"BİRLİĞİN VE DAYANIŞMANIN NİŞANESİ OLACAK"

İslamı Dayanışma Oyunları'nın spor faaliyetlerini içeren bir olimpiyat olmasının çok ötesinde; Asya'nın güneşi kucaklayan bozkırlarından, Afrika'nın insanlığa beşiklik eden topraklarından, Balkanların ve Anadolu'nun kadim şehirlerinden sporcuları buluşturarak birliğin ve dayanışmanın nişanesi olacağını vurgulayan Başkan Altay, "Aynı zamanda asil ahlak ve gerçek değerlerle birlikte; rekabet, dayanıklılık ve yüksek çalışkanlık ruhuyla hareket eden genç sporcularımızın; atıcılık, atletizm, basketbol, bisiklet, bocce, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme gibi spor dallarında yeteneklerini sergilemeleri ve ideallerine ulaşmaları için de iyi bir fırsat olacaktır." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi 40 ülkeden büyükelçi ve misyon temsilcisini Konya'da misafir ederek, Ağustos yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ve şehrin tanıtımını da yaptı.