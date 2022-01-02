Haberler Konyaspor Farias’ı istiyor

Farias’ı istiyor

Cagliari ile yollarını ayıran 31 yaşındaki Diego Farias, iki Süper Lig ekibini peşine taktı. Brezilyalı forvet kanatlarda da oynuyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
Farias’ı istiyor
Süper Lig'de ilk yarıyı muhteşem geçiren ve 39 puanla 2. sırada tamamlayan Konyaspor ile ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Geçen sezonu Spezia'da kiralık geçiren ve lig başında Cagliari'ye geri dönen Diego Farias, 2 Aralık 2021'de kontratını feshederek boşa çıktı. İtalyan basınından Tuttomercatoweb, 31 yaşındaki Brezilyalı golcüye iki Süper Lig ekibinin talip olduğunu duyurdu. Konyaspor ile Adana Demirspor'un tecrübeli golcüyü istediği kaydedildi. Futbola 2008'de İtalya'nın köklü kulübü Chievo'da başlayan Farias, profesyonel kariyeri boyunca Çizme'den hiç ayrılmadı. Toplam 10 farklı takımın formasını terleten Farias, Serie A'da 171 maça çıkarken 27 gol, 19 asistle oynadı. Toplamda 398 karşılaşmada boy gösteren Farias, 96 kez fileleri sarsarken, 52 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, santrfor dışında sağ ile sol kanatta ve 10 numaralı bölgede de sıklıkla görev yapabiliyor.
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