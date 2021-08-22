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Konyaspor-Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan sürüyor. 2. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 19:14 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 19:17
Konyaspor-Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında AKonyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19:15'te çalan Konyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Amir, Soner, Bytyqi, M'Poku, Sokol, Endri

Başakşehir: Volkan Babacan, Lucas Lima, Ravil, Duarte, Caicara, Tolga Ciğerci, Youssuf Ndayishimiye, Zulj, Deniz Türüç, Aleksic, Gulbrandsen

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