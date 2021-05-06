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olağanüstü kongreye gidiyor

ekiplerinden 'da olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi. Yeşil-beyazlı kulüp, 24 Mayıs tarihinde kongreye gidecek.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 12:34
Konyaspor olağanüstü kongreye gidiyor

'da olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi. Yeşil-beyazlı kulüp 24 Mayıs'ta kongreye gidecek.

nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Yönetim Kurulu'nun 05.05.2021 tarih ve 995 sayılı kararı ile kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine göre 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de Salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına, değerli dernek üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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