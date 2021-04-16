Konyaspor-Kayserispor: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 35. hafta mücadeleleri ile sürdü. 35. hafta karşılaşmasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken, puanlar da paylaşılmış oldu.

Bu skorla Konyaspor puanını 41'e Kayserispor ise 34'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada sağ kanattan Bytyqi'nin ortasında Jevtovic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

34'üncü dakikada Sekidika'nın ceza sahası yayından şutunda kaleci Doğan müdahale etti.

63'üncü dakikada Bytyqi'nin ceza sahası sol çarprazından şutunda top üstten auta çıktı.

64'üncü dakikada Cikalleshi'in pasında ceza sahası yayında topla buluşan Milosevic'in şutu şandan auta gitti.

66'ncı dakikada Henrique'nin ceza sahası dışından sert şutundan kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

71'inci Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Doğan, kornere çeldi.

90+1 Hakem Ali Şansalan, pozisyona itiraz eden Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na sarı kart gösterdi.