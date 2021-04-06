Konyaspor’da Palut etkisi!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ardından görevi devralan İlhan Palut'la Süper Lig'deki çıkışını sürdüren Konyaspor'da yüzler gülüyor. Yeşil- beyazlılar, İlhan Palut ile çıktığı 8 karşılaşmada hanesine 15 puan daha ekleyerek 39 puanla ligde 11. sıraya yükseldi. Palut yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 8 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu performansla küme düşme hattında derin bir nefes alan Konya ekibi, gelecek haftalara umutla bakıyor. Sportif Direktör Adnan Erkan, son iki haftada alınan 6 puanın takıma özgüven getirdiğini belirterek İlhan Palut'u övdü. Erkan, "İlhan hoca gelir gelmez çalışmalarıyla, iletişimi ve enerjisiyle takıma büyük bir güven verdi. Taraftarlar ve kamuoyu da hocayı çok çabuk kabullendi. 8 maçlık periyotta 15 puan aldık. Bu da hem hoca değişikliğinin ne kadar yerinde olduğunu hem de hocanın enerjisini bu oyuncu kadrosuna en iyi şekilde verdiğinin göstergesidir. Kendisinden de son derece memnunuz" diye konuştu.