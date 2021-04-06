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’da Palut etkisi!

’dan 3 puanla dönen ’da yüzler gülüyor. Sportif direktör , “ çalışmalarıyla, iletişimi ve enerjisiyle takıma büyük güven verdi” dedi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:54 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Konyaspor’da Palut etkisi!

Teknik direktör 'ın ardından görevi devralan 'la 'deki çıkışını sürdüren 'da yüzler gülüyor. Yeşil- beyazlılar, İlhan Palut ile çıktığı 8 karşılaşmada hanesine 15 puan daha ekleyerek 39 puanla ligde 11. sıraya yükseldi. Palut yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 8 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu performansla küme düşme hattında derin bir nefes alan ekibi, gelecek haftalara umutla bakıyor. Sportif Direktör , son iki haftada alınan 6 puanın takıma özgüven getirdiğini belirterek İlhan Palut'u övdü. Erkan, " gelir gelmez çalışmalarıyla, iletişimi ve enerjisiyle takıma büyük bir güven verdi. Taraftarlar ve kamuoyu da hocayı çok çabuk kabullendi. 8 maçlık periyotta 15 puan aldık. Bu da hem hoca değişikliğinin ne kadar yerinde olduğunu hem de hocanın enerjisini bu oyuncu kadrosuna en iyi şekilde verdiğinin göstergesidir. Kendisinden de son derece memnunuz" diye konuştu.

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