Haberler İttifak Holding Konyaspor Sezonu kapattı!

Sezonu kapattı!

'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu , sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:10 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Sezonu kapattı!

'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu , sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek. karşılaşmasında sakatlanan Alper Uludağ'ın muayenesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtılma ile iç yan bağında yaralanmanın saptandığı ve sezonu kapattığı kaydedildi.

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