Konyaspor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uludağ, sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek. Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Alper Uludağ'ın muayenesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtılma ile iç yan bağında yaralanmanın saptandığı ve sezonu kapattığı kaydedildi.
Sezonu kapattı!
Konyaspor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uludağ, sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek.
İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:10 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50