Sezonu kapattı!

Konyaspor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uludağ, sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek. Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Alper Uludağ'ın muayenesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtılma ile iç yan bağında yaralanmanın saptandığı ve sezonu kapattığı kaydedildi.