İsmail Kartal: Oyuncularımın gelişimi beni mutlu ediyor

Y. Denizlispor sahasında golsüz eşitlikle ayrılan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Buradan 3 puan almayı hedefliyorduk ama en kötü 1 puanla ayrılıyoruz" dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Denizlispor'a konuk olan Konyaspor, 0-0 berabere kalarak 1 puanla dönüyor. Golsüz eşitlikle sona eren maçı değerlendiren yeşil-beyazlıların hocası İsmail Kartal, genel anlamda maça hakim olan taraf olduklarını belirterek, "89 ikili mücadelenin 49 tanesini biz kazandık. Hava toplarının birçoğunu biz kazandık. Bu sıcak havaya rağmen fizik olarak 65. ve 70. dakikada yaptığımız değişikliklerle oyuna hakim olduk. Son dakikada güzel bir gol pozisyonumuz var, değerlendiremedik. Sonuç olarak buradan 3 puan almayı hedefliyorduk ama en kötü 1 puanla ayrılıyoruz" dedi.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Oyuncuların verilen görevleri yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden İsmail Kartal, "Bu iyi mücadele ve taktiksel disiplinle oyuncularım verdiğim görevleri yerine getirdikleri için onları tebrik ediyorum. Bu sıcak havada iki takımında ortaya koyduğu mücadele için rakip takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Her geçen gün gelişmekteyiz. Yeni takıma katılmamıza rağmen 3 haftalık periyotta oyuncuların gelişimleri beni mutlu ediyor. Ekibim ile beraber daha iyisini yapabilmek adına bu gelişimlerini sağlayabilmemiz için bizde hep beraber çalışıyoruz. Oyuncularımda buna açık ve aç oyuncular. Onlara da bu konuda tekrar teşekkür ediyorum. Sonuçta bugün aldığımız 1 puan için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.