Galatasaraylı Ahmet Çalık Konyaspor'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, son olarak Galatasaray'da forma giyen Ahmet Çalık ile beraber Alanyaspor forması giyen Eray Birniçan'ı kadrosuna kattı.

Konyaspor'un konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Kulübümüz milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

8 kez Milli Takımda ay yıldızlı formayı giyen Ahmet Çalık bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplamda 174 kez sahaya çıkan Ahmet Çalık kulübümüzde 6 numaralı formayı giyecek.

İttifak Holding Konyaspor'umuz daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Ç.Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Eray Birnican kulübümüzde 34 numaralı formayı giyecek."