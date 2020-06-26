Bülent Korkmaz: Vida'nın pozisyonu kırmızı kart

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 3-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a karşı 75 dakika 10 kişi oynamanın zorluğuna değinen genç teknik adam, Vida'nın da kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtip, maçın hakemi Zorbay Küçük'ü eleştirdi.

Bülent Korkmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"VIDA'NIN POZİSYONU KIRMIZI KART"

10 kişi kaldık ve oyundan düştük. Bizim kırmızı gördüğümüz pozisyonun aynısı bana söylenen Vida'nın pozisyonu var, o da kırmızı kart.

Beşiktaş ile oynuyorsanız 11'e 11 oynamanız lazım. Bireysel oynarsanız, eksik kalırsanız bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Beşiktaş skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra oyun olarak da karşılık vermek çok zor oldu.

"BU TAKIM LİGDE KALACAK!"

Son 3 maçtır büyük şanssızlık yaşıyoruz. Gençlerbirliği'nde kazanacağımız bir maçı kaybettik. Sivas'ta son dakikada puan kaybettik. Bu takım tabii ki ligde kalacak. Buna şüphem yok.

Oyuncular, karakterli oyuncular. Alacağımız bir galibiyetle her şeyin değişeceğini biliyoruz. Umarım son hafta ligde kalmış bir Konyaspor olur ve gelecek sezon da devam ederiz."