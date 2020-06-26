Sergen Yalçın: Konyaspor 10 kişi kalınca oyun bize kaldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0'lık Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Eksik kalan rakibe karşı oyunu değerlendirmenin doğru olmadığını belirten Yalçın, "Konyaspor 10 kişi kalınca tamamen oyun oynamak bize kaldı. Kazandığımız için mutluyuz ama 75 dakika 10 kişi kalan takıma karşı oynanan oyunu çok konuşmaya gerek yok" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynayan Konyaspor'a karşı ortaya konulan futbolu değerlendirmenin doğru olmadığını söyledi.
Başarılı teknik adam, "Bugünkü oyunla ilgili konuşmak gerekirse, aslında çok yorumlanacak bir maç değil. Konyaspor 10 kişi kalınca tamamen oyun oynamak bize kaldı. İlk 15 dakikalık bölümden sonra kontrol bize geçti. Kazandığımız için mutluyuz ama 75 dakika 10 kişi kalan takıma karşı oynanan oyunu çok konuşmaya gerek yok" dedi.
"HEPSİNDEN BEKLENTİ VAR"
Oyuncularının performası hakkında da açıklamalarda bulunan Yalçın şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncular, olan özelliklerini saha yansıtmazlarsa gerçek potansiyellerini yapmazlarsa sorun olur. Herkesin oyunculardan beklentisi var. Diaby, Lens, Nkoudou, Burak, Adem... Hepsinden beklenti var. Bu oyuncular rutin oynarsa maç kazanmak zor.
Son iki haftada öndeki oyuncular sorumluluk alıyor. Burak, Diaby, Lens gol atıyor. Bunlar olunca maç kazanmak kolay oluyor. Sahada bir şey yapmadıktan sonra dışarıda yetenekli olmasının önemi yok. Fizik olarak da iyiyiz. Skor daha kolay yakalanabiliyor bu şekilde. Konyaspor için de kolay değil bu kadar uzun süre 10 kişi olmak."
"İKİ OYUNCUMA GEÇMİŞ OLSUN"
Corona virüsüne yakalanan iki futbolcuyla ilgili soruya da cevap veren Sergen Yalçın, "Corona virüs hepimize, her yerde bulaşabilir. Bunu farklı tanımlamayalım. İki oyuncuma geçmiş olsun, acil şifalar. Bulaşıcı bir hastalık her yerde bulaşabilir. Ekstra bir şey yapacak durumumuz yok" diye konuştu.
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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