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13 Haziran 2020, Cumartesi
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istim üstünde

Konyaspor istim üstünde

ile ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürden , 'nde yönetiminde yaklaşık 1.5 saat idman yaptı.

ile ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürden , 'nde yönetiminde yaklaşık 1.5 saat idman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman turnuva karşılaşmalarıyla sonlandı.
  1. 13.6.2020
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