Konyaspor açıkladı! Corona virüsü test sonuçları... - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

Konyaspor açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

'in 27. haftasında ile karşılaşacak olan , kulüp genelinde yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

ekiplerinden , yarın 'ne konuk olacağı maçı öncesi yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.

  1. 13.06.2020
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