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06 Haziran 2020, Cumartesi
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’dan 4 eksikle antrenman

Konya’dan 4 eksikle antrenman

'de Pazar günü G.Birliği'ne konuk olacak , hazırlıklarına devam ediyor. Tedavilerine devam edilen Ertuğrul ve Thuram çalışmalara katılmazken, Miya ve Jevtovic ise fizyoterapistler gözetiminde çalıştı.

Süper Lig'de Pazar günü G.Birliği'ne konuk olacak , hazırlıklarına devam ediyor. Tedavilerine devam edilen Ertuğrul ve Thuram çalışmalara katılmazken, Miya ve Jevtovic ise fizyoterapistler gözetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi maçlarının ardından sona erdi.
  1. 6.6.2020
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