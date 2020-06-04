Konyaspor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

İttifak Holding , 'in 27. haftasında ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan , Marko Jevtovic ve Rogerio Thuram katılmazken, Faruk Miya fizyoterapist gözetiminde çalıştı.


  1. 05.06.2020
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