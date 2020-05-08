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08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler İttifak Holding Konyaspor Konyaspor'dan sosyal mesafeli antrenman

hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

ekiplerinden , corona virüsü nedeniyle sosyal mesafeli antrenmanlarına devam etti. Kulübün yer alan açıklamaya göre, 'nde yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada sosyal mesafe kurallarına uyulduğu bildirildi.

ekibi , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün yer alan açıklamaya göre, 'nde yönetiminde gerçekleştirilen ve corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Pas çalışmasıyla devam eden idman, topla gerekleştirilen oyunlarla tamamlandı.

Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Öte yandan Kayacık Tesisleri'nin ana giriş kapısına yerleştirilen dezenfekte kabiniyle tesislere giriş yapan herkesin kıyafet ve ayakkabılarının yüksek basınçla dezenfekte edileceği belirtildi.

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 21:52
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