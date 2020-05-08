İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, corona virüsü nedeniyle sosyal mesafeli antrenmanlarına devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada sosyal mesafe kurallarına uyulduğu bildirildi.
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Pas çalışmasıyla devam eden idman, topla gerekleştirilen oyunlarla tamamlandı.
Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Öte yandan Kayacık Tesisleri'nin ana giriş kapısına yerleştirilen dezenfekte kabiniyle tesislere giriş yapan herkesin kıyafet ve ayakkabılarının yüksek basınçla dezenfekte edileceği belirtildi.
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 21:52
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