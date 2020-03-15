Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu.

K onyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Korkmaz, "11'e 11 oynadığımızda F.Bahçe'nin pozisyonu yoktu. 9 kişi kalmamıza rağmen de gol yemeden kazandık. Böylesi daha anlamlı oldu. Ömer Ali'nin pozisyonu bana göre goldü. Orta hakemler hata yapabilir ama VAR'daki hakem hata yapamaz" dedi.