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15 Mart 2020, Pazar
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Bir duruştur

Bir duruştur Çanakkale

Dün akşamki karşılaşma öncesinde anıldı.

Konyalı futbolcular, maç öncesi ısınmaya çıkarken, "Bu vatan hepimizin, işte tapusu" yazılı Zaferi temalı tişörtleri giydi. İki takım futbolcuları maça, "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca stada, "Hilalin gölgesinde saklı abideler, 'nin 105. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" pankartı ile dev Türk bayrağı asıldı. Bu pankartlar sosyal medyada büyük takdir topladı.
  1. 15.3.2020
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