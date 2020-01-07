Son dakika: İttifak Holding Konyaspor Rogerio Thuram transferini bitirdi!
Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in devre arasına 15 puanla 15'inci sırada giren İttifak Holding Konyaspor, gol yollarındaki sorunu çözmek için santrfor transferine yönelmişti. Yeşil beyazlılar bu kapsamda aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Pas Lamia takımında forma giyen Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, satın alma opsiyonu dahilinde 1.5 yıllığına kiralık olarak Konyaspor ile anlaşma sağladı.
İttifak Holding Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Yeşil beyazlılar, Pas Lamia takımında forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Rogerio Thuram'ı satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladı.
BAJIC'TEN BEKLENEN VERİM ALINAMADI
Sezon başında İtalya'nın Udinese takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Riad Bajic'ten beklediği verimi alamayan yeşil beyazlılar, forvet hattı için ilk adayını belirledi.
15 MAÇTA 6 GOL
1.5 yıllığına kiralanan Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, bu sezon çıktığı 15 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
- 07.01.2020
- Güncelleme: 07.01.2020 16:49
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Toplam 1
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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