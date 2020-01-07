Son dakika: İttifak Holding Konyaspor Rogerio Thuram transferini bitirdi! - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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Son dakika: transferini bitirdi!

Son dakika: İttifak Holding Konyaspor Rogerio Thuram transferini bitirdi!

Son dakika haberi... 'in devre arasına 15 puanla 15'inci sırada giren , gol yollarındaki sorunu çözmek için santrfor transferine yönelmişti. Yeşil beyazlılar bu kapsamda aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. takımında forma giyen Brezilyalı forvet , satın alma opsiyonu dahilinde 1.5 yıllığına kiralık olarak Konyaspor ile anlaşma sağladı.

, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Yeşil beyazlılar, takımında forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu 'ı satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladı.

BAJIC'TEN BEKLENEN VERİM ALINAMADI

Sezon başında İtalya'nın Udinese takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Riad Bajic'ten beklediği verimi alamayan yeşil beyazlılar, forvet hattı için ilk adayını belirledi.

15 MAÇTA 6 GOL

1.5 yıllığına kiralanan Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, bu sezon çıktığı 15 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

  1. 07.01.2020
  2. Güncelleme: 07.01.2020 16:49
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