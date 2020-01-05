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05 Ocak 2020, Pazar
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’ya Sambacı golcü

Konya’ya Sambacı golcü

Ligin ilk yarısında gol yollarında problem yaşayan , aradığı santrforu 'da buldu. Yeşil-beyazlılar, Lamia 1964'te forma giyen ile anlaşmaya vardı.

Ligin ilk yarısında gol yollarında problem yaşayan , aradığı santrforu 'da buldu. Yeşil-beyazlılar, Lamia 1964'te forma giyen ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor 1.83 boyunda. Bu sezon Yunan ekibinde 16 maçta boy gösteren Thuram 6 gol, 1 asistle oynadı. Sambacı golcünün kısa sürede 'ya gelmesi bekleniyor.

  1. 5.1.2020
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