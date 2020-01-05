Konya’ya Sambacı golcü

Ligin ilk yarısında gol yollarında problem yaşayan İttifak Holding Konyaspor, aradığı santrforu Yunanistan'da buldu. Yeşil-beyazlılar, PAS Lamia 1964'te forma giyen Rogerio Thuram ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor 1.83 boyunda. Bu sezon Yunan ekibinde 16 maçta boy gösteren Thuram 6 gol, 1 asistle oynadı. Sambacı golcünün kısa sürede Konya'ya gelmesi bekleniyor.