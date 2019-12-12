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12 Aralık 2019, Perşembe
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Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 15. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İttifak Holding , 'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve 7'ye 4 oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic antrenmana katılmazken, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

  1. 12.12.2019
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