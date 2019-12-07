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07 Aralık 2019, Cumartesi
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’da Çamdalı feshedildi

Konya’da Çamdalı feshedildi

Ligde 6 maçtır kazanamayan 'da , G.Antep maçının diğer maçlardan çok farklı olacağını belirtti. Öte yandan yeşilbeyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı ve 35 yaşındaki orta saha 'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Ligde 6 maçtır kazanamayan 'da , G.Antep maçının diğer maçlardan çok farklı olacağını belirtti. Öte yandan yeşilbeyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı ve 35 yaşındaki orta saha 'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
  1. 7.12.2019
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