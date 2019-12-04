Konya'da revizyon
Konyaspor'daki kötü gidişat, bir türlü durdurulamıyor. Son 6 maçta sadece 1 puan alan yeşilbeyazlılarda, oyuncuların kötü futboluyla beraber Aykut Kocaman'ın hamleleri de camiayı endişe içine soktu.
Takımın sergilediği kötü futbol nedeniyle Kocaman'ın da büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi. Son Rize yenilgisi sonrasında ikinci kez istifa sinyali veren tecrübeli hocanın istifa etse dahi yönetimin istifayı kabul etmeyeceği bildirildi.
EN AZ 4 TRANSFER
Sessizliğini koruyan yönetimin Kocaman'a desteğini sürdürürken, alacağı tüm kararlarda yetki verdiği belirtildi. Konyasporlu kurmayların, ara transfer döneminde yapılacak köklü revizyonla takımın toparlanacağını umut ettiği ifade edildi. Transfer arayışlarına başlayan Konyaspor'un yapılacak takviyeler için mali kaynak arayışında olduğu kaydedildi. Yeşil-beyazlılarda, devre arasında bazı isimlerle yolların ayrılması ve en az 4 transferin yapılması bekleniyor.
MALİ KAYIP DA CAN SIKIYOR
Konyaspor, 13 puanla 15. sırada yer alırken, küme düşme endişesini de 2 yıl aranın ardından yeniden yaşamaya başladı. Yeşil-beyazlılar, kaybettiği maçlarla beraber, önemli bir mali kayıp da yaşıyor. Kupaya sürpriz bir şekilde ilk turda veda eden Anadolu Kartal'ı, hem buradan hem de ligde galibiyet başına verilen 2 milyon 750 bin liralık gelirden mahrum kaldı.
- 4.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Konya'da revizyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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