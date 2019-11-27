Kulluk PFDK’lık oldu
PFDK sevkleri açıklandı. Hakem Fırat Aydınus'a yönelik sert sözleri nedeniyle Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Konya'yla birlikte Kayserispor, Sivasspor ve Y.Malatyaspor çeşitli nedenlerden PFDK'ya sevk edildi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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