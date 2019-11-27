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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Kulluk ’lık oldu

Kulluk PFDK’lık oldu

sevkleri açıklandı. Aydınus'a yönelik sert sözleri nedeniyle Başkanı , tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, 'yla birlikte , ve Y.Malatyaspor çeşitli nedenlerden PFDK'ya sevk edildi.

sevkleri açıklandı. Aydınus'a yönelik sert sözleri nedeniyle Başkanı , tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, 'yla birlikte , ve Y.Malatyaspor çeşitli nedenlerden PFDK'ya sevk edildi.
  1. 27.11.2019
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