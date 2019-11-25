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25 Kasım 2019, Pazartesi
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’ın zor günleri

Aykut Kocaman’ın zor günleri

'in 12. haftasında konuk ettiği 'a tek golle yenilen , son 5 maçtır galibiyet yüzü görmezken, kariyerinin en zor dönemini yaşıyor. Üçüncü kez Konyaspor’un başına geçtiği günden bu yana 34 lig maçına çıkan Kocaman’ın takımı sadece 8 kez galip geldi.

Geçen sezon ile yolların ayrılmasının ardından 'da üçüncü kez göreve başlayan , yeşil-beyazlı takımda bir yılı geride bıraktı. Deneyimli teknik adam 'de 2018-2019 sezonu 13. haftasında deplasmanda oynanan maçıyla göreve başlamıştı. 54 yaşındaki teknik adamın yönetiminde Konyaspor geçen sezon 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 27 puan topladı. Konya ekibi, 2018-2019 sezonunu 44 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Süper Lig'de beraberlik rekorunun kırıldığı sezonda puan ortalaması ise 1.23 oldu.

34 MAÇTA 8 GALİBİYET

Konyaspor önceki dönemlerinde tarihi başarılar yaşadığı Aykut Kocaman ile bu sezon ligde ilk 12 maçta 13 puan toplayabildi. Anadolu Kartalı, geçen sezonla birlikte deneyimli teknik adam yönetiminde çıktığı Süper Lig'de 34 karşılaşmada 8 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Puan ortalaması ise maç başına 1,08 oldu. Yeşil-beyazlı ekip, ligdeki kötü performansının yanı sıra da 2. Lig ekibi Eyüpspor'a elendi.
Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında katıldığı programda üçüncü Konyaspor döneminde aldığı 8 galibiyetin çok az olduğunu ve en az 3-4 galibiyet daha almaları gerektiğini söylemişti.

  1. 25.11.2019
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