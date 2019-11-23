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23 Kasım 2019, Cumartesi
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'da şok üstüne şok!

Konya'da şok üstüne şok!

'ın ağırlayacak 'da kötü haberler üst üste geldi. Hafta içinde idmanda burnu kırılan orta saha 'nın ardından defansın önemli isimlerinden 'ın da, sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

'ın ağırlayacak 'da kötü haberler üst üste geldi. Hafta içinde idmanda burnu kırılan orta saha 'nın ardından defansın önemli isimlerinden 'ın da, sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Yeşil-beyazlıların bir diğer eksiği ise cezalı Shengelia.

  1. 23.11.2019
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