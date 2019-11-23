Konya'da şok üstüne şok!

Beşiktaş'ın ağırlayacak Konyaspor'da kötü haberler üst üste geldi. Hafta içinde idmanda burnu kırılan orta saha Ali Çamdalı'nın ardından defansın önemli isimlerinden Ali Turan'ın da, sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Yeşil-beyazlıların bir diğer eksiği ise cezalı Shengelia.