Konya'da şok üstüne şok!
Beşiktaş'ın ağırlayacak Konyaspor'da kötü haberler üst üste geldi. Hafta içinde idmanda burnu kırılan orta saha Ali Çamdalı'nın ardından defansın önemli isimlerinden Ali Turan'ın da, sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.
Beşiktaş'ın ağırlayacak Konyaspor'da kötü haberler üst üste geldi. Hafta içinde idmanda burnu kırılan orta saha Ali Çamdalı'nın ardından defansın önemli isimlerinden Ali Turan'ın da, sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Yeşil-beyazlıların bir diğer eksiği ise cezalı Shengelia.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Konya'da şok üstüne şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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