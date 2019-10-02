Alper Uludağ: Kasımpaşa maçından 3 puan alacağız - Son dakika Atiker Konyaspor haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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: maçından 3 puan alacağız

Alper Uludağ: Kasımpaşa maçından 3 puan alacağız

İttifak Holding Konyaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu , maçından 3 puanla ayrılacaklarına inandıklarını söyledi. ekiplerinden Konyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan , galibiyetinin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Alper Uludağ şunları kaydetti:

"İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncelikle ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Evimizde, taraftarlarımızın önünde mutlak 3 puan almak istiyorduk. Maça da aslında kötü başlamadık ama talihsiz bir gol yedik. Maçı çevirmesi de kolay olmadı. İyi oyunla devreye 1-1 berabere girdik. Devre arasına daha rahat bir şekilde girdikten sonra ikinci devrede golleri bulabilirdik. Ancak de bulabilirdi. Önemli olan 3 puandı. Son dakikada da olsa güzel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımı, taraftarlarımızı, hocalarımızı tebrik ediyorum."

"3 PUANLA AYRILACAĞIMIZI UMUYORUM"

deplasmanından 3 puanla ayrılacaklarına inandıklarını ifade eden Alper Uludağ, "Kayseri maçı geride kaldı diye düşünüyorum. Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladık. Kasımpaşa maçını da 3 puanla kapatırsak o zaman bu galibiyetin daha çok anlam kazanacağının bilincindeyiz. O yüzden önümüze bakıyoruz. Kayseri maçından önce peş peşe iki deplasman maçımız vardı. Açık söylemek gerekirse birini çok iyi oynadık, birini de iyi oynamadık. maçı gibi oynarsak birbirimize yakın, hızlı ataklarla, basit oynarsak, kendimize güvenerek oynarsak oradan 3 puanla ayrılacağımızı umuyorum. Kendimize güveniyoruz da. O yüzden yüksek moralle ve motivasyonla maça gidiyoruz" diye konuştu.

"HOCAMIZ ŞANS VERDİ, BEN DE GERİ ÇEVİRMEDİM"

'ın kendisine verdiği forma şansını geri çevirmediğini de belirten Alper Uludağ, "Daha iyi olacağımı düşünüyorum. Hocamız bana şans verdi, ben de bu şansı geri tepmediğimi düşünüyorum. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yaptığını da biliyorum. Bu yüzden forma rekabeti her zaman iyidir. O nedenle sakatlık olmadan sezonu bitirmek istiyoruz. En önemlisi de bu zaten. Önemli olan takım. Kulüp olarak da ileriye gittiğimiz zaman bence herkes bundan faydalanacaktır" şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, yeşil-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. İdman, çift kale maçla sona erdi. Milli kaleci ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

  1. 02.10.2019
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