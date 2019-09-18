Konyasporlu Faruku Miya: Göztepe maçını kazanmak istiyoruz - Son dakika Atiker Konyaspor haberleri - Fotomaç
18 Eylül 2019, Çarşamba
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: maçını kazanmak istiyoruz

Faruku Miya: Göztepe maçını kazanmak istiyoruz

İttifak Holding Konyaspor'un yeni transferi , Yukatel Denizlispor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını, bunu karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.

'in 5'inci haftasında deplasmanda 'ye konuk olacak olan İ.H. Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan , Denizlispor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ve bunu Göztepe maçıyla sürdürüp bir seri yakalamak istediklerini söyledi.

Denizlispor karşısında kendileri için çok önemli bir 3 puan aldıkları ifade eden Miya, "Ligin başından bu yana oynadığımız son 3 maçta çok iyi oynamamıza rağmen beraberlikler alıyorduk. Kazanamıyorduk. Bu maçla birlikte sezonun ilk galibiyetini aldık. Bu 3 puan takım adına çok önemliydi. Bunun için çok mutluyuz. Aynı performansı bundan sonrada ortaya koyup bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.

'AMACIMIZ KAZANMAK'

Göztepe karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını ifade eden Miya, "Rakibimizin durumunu kesinlikle göz önünde bulundurmuyoruz. Biliyoruz ki Süper Lig'de oynanan her maç zorlu ve çetin geçiyor. Bu yüzden rakip Göztepe olsun olsun veya herhangi bir takım olsun biz aynı ciddiyetle hazırlanıp aynı ciddiyetle maça çıkacağız. Maçın zor geçeceğine inanıyorum. Amacımız kazanmak" diye konuştu.

'ADAPTASYONUMU EN KISA SÜREDE SAĞLADIM'

Kısa sürede takıma ve şehre adepte olduğunu da belirten Miya, "Burada ve Konya şehrinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımda arkadaşlığımız harikulade. Ayrıca çok ateşli ve çok iyi bir taraftar grubuna sahibiz. Onların karşısında oynamaktan dolayı oldukça mutluyum. Adaptasyonumu da en kısa sürede sağladım. Bunun en büyük nedeni 'dan tanıdığım Ali Yaşar ve Deni Milosevic'in burada olması. Yine söylüyorum burada olmaktan dolayı çok mutluyum"şeklinde konuştu.

  1. 18.09.2019
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