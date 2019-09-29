Konyaspor 2-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Mücadelede Konyaspor, son dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 galip geldi.
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin henüz 9. dakikasında konuk ekip, Shengelia'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarının son anlarında Milosevic'le bir gol bulan Konyaspor, skoru eşitledi ve ilk yarı böyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyen iki takım skor üretemedi ancak maçın uzatma anlarında hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonrası Konyaspor lehine penaltıya hükmetti. Bu kararın ardından konuk takım oyuncularının oldukça gergin olduğu görüldü. Hakemle girilen diyalog sonrası Kayserispor'da Mensah ve Henrique maçın bitmesine yakın gördüğü kırmızı kartlarla oyun dışı kaldılar.
Maç 2-1 ev sahibi takımın galibiyetiyle sona ererken, bu sonuçla Konyaspor 10 maç aradan sonra sahasında galip gelmeyi başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada konuk ekip öne geçti. Pedro Henrique'nin sol kanattan ceza sahası içine ortasında, Shengelia'nın ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-1
26. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içiresinde topla buluşan Skubic'in gelişini vuruşunda kaleci Lung topu köşeden çıkardı. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in sert şutu direkten auta gitti.
29. dakikada Shengelia'nın uzaktan sert şutunu kaleci Lung güçlükle çıkardı.
45+1. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Jevtovic ile duvar pasında ceza sahasında topla bulaşan Skuvic, topu Milosevic'e gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
61. dakikada Shengelia'nın sol kanattan sert şutunda top kaleci Lung'da kaldı.
65. dakikada defanstan topu çalan Milosevic, ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı Miya ile buluşturdu. Bu oyuncunun sert şutunda top kornere gitti.
67. dakikada Mensah'ın ara pasına hareketlenen Umut Bulut'un ceza sahası içerisinden vuruşunda top kornere çıktı.
84. dakikada Mensah'ın ceza sahası içerisine ortasında, Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
90+4. dakikada ceza sahasına gönderilen hava topuna yükselen Skubic ve Bilal Başacıkoğlu'nun ikili mücadelesinde yeşil-beyazlı oyuncuların elle oynama itirazı üzerine hakem Alper Ulusoy VAR'a gitti.
90+5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Hakem Alper Ulusoy'un VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Jevtovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
- 29.09.2019
- Güncelleme: 29.09.2019 16:45
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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