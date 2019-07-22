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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Marin Anicic’i bekliyor

Konyaspor Marin Anicic’i bekliyor

, Marin Anicic için geri sayıma geçti. Yeşil- beyazlılar, 29 yaşındaki Boşnak futbolcunun aralık 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Astana ile her konuda anlaştı.

Konyaspor, uzun süredir temas halinde olduğu Marin Anicic için geri sayıma geçti. Yeşil- beyazlılar, 29 yaşındaki Boşnak futbolcunun aralık 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Astana ile her konuda anlaştı. 1.92'lik stoperin 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve 'un Hollanda kampına katılacağı ifade edildi.

  1. 22.7.2019
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